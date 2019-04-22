أبو مرزوق يشيد برئيس السلطة ولكن..!

رد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق على تصريحات رئيس السلطة محمود عباس أمام اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب.

وقال أبو مرزوق:" خطوة أبو مازن بدعوة العرب في بيتهم الجامع لتوحيد موقفهم اتجاه صفقة القرن التي تستهدف قضيتنا الوطنية وتحريضهم على السياسة الصهيونية، التي انتهكت كل اتفاقياتها معه وطلب وقوفهم معه عمل يستحق الإشادة".

لكنه استدرك:"لكن إقحامه لحماس برواية تحتاج لتصحيح، وعدم دعوته للعرب بوقف التطبيع بحاجة للمراجعة".

وكان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، قد اجتمع بالأمس، وأكد التزام الدول العربية بدعم موازنة دولة فلسطين وتنفيذ قرار قمة تونس بتفعيل شبكة أمان مالية بمبلغ 100 مليون دولار أميركي شهريا، لمواجهة الضغوط السياسية والمالية التي تتعرض لها.