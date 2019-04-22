ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

2 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

أبو مرزوق يشيد برئيس السلطة ولكن..!

  • فلسطين اليوم - غزة - متابعة
  • 08:19 - 22 ابريل 2019
أبو مرزوق أبو مرزوق
بنك فلسطين
مشاركة

رد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق على تصريحات رئيس السلطة محمود عباس أمام اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب.

وقال أبو مرزوق:" خطوة أبو مازن بدعوة العرب في بيتهم الجامع لتوحيد موقفهم اتجاه صفقة القرن التي تستهدف قضيتنا الوطنية وتحريضهم على السياسة الصهيونية، التي انتهكت كل اتفاقياتها معه وطلب وقوفهم معه عمل يستحق الإشادة".

لكنه استدرك:"لكن إقحامه لحماس برواية تحتاج لتصحيح، وعدم دعوته للعرب بوقف التطبيع بحاجة للمراجعة".

وكان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، قد اجتمع بالأمس، وأكد التزام الدول العربية بدعم موازنة دولة فلسطين وتنفيذ قرار قمة تونس بتفعيل شبكة أمان مالية بمبلغ 100 مليون دولار أميركي شهريا، لمواجهة الضغوط السياسية والمالية التي تتعرض لها.

متعلقات