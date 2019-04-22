قوات الاحتلال تعتقل 6 مواطنين في الضفة

شن جيش الاحتلال فجر اليوم الاثنين، حملة مداهمات واعتقالات في مناطق الضفة الغربية والقدس طالت 6 مواطنين.

ففي بيت لحم داهمت دوريات الاحتلال منازل المواطنين في بلدة تقوع ومدينة بيت جالا واعتقلت الشاب عنان أحمد عبد ربه حميدة من منزله.

واعتقل الاحتلال الشاب عبد القادر ذياب، كما استولت على مبلغٍ ماليْ من داخل منزله في مدينة قلقيلية، في حين اعاد اعتقال الأسير المُحرَر مراد فتحي موسى (40 عاماً) من منزله في قرية شوفة جنوب شرق طولكرم.

وفي مدينة القدس المحتلة داهم الاحتلال مخيم شعفاط وبلدة عناتا قبل ان يعتقل كلا من الفتى صالح الشرقاوي والطفل مالك نصر حوشية.