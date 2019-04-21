حماس تثمن موقف وزراء الخارجية العرب

أكدت حركة حماس أنها تابعت مجريات اجتماع وزراء خارجية الدول العربية باهتمام بالغ؛ نظرًا لخطورة التهديدات الصهيوأمريكية التي تحاك ضد القضايا العربية عامةً، والقضية الفلسطينية خاصة، وتستهدف القدس والضفة واللاجئين وهضبة الجولان ومزارع شبعا.

و ثمنت الحركة في بيان لها مساء اليوم الأحد موقف وزراء الخارجية العرب الذي يرفض صفقة القرن، ويتمسك بدعم وإسناد المواقف العربية في مواجهة مشروع التصفية.

كما أكدت الحركة موقفها الرافض لصفقة القرن، والداعي للتصدي لها بكل السبل، داعية كل الفصائل الفلسطينية لرص الصفوف، والتوافق على رؤية سياسية ونضالية تساهم في صمود الشعب، وتعزز قدرته على المواجهة لإسقاط صفقة القرن وذيولها، وتجنيب الشعب المناكفة، وخطابات التوتير في هذا التوقيت الصعب والمحطة الفارقة.

و كانت جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، أكدت التزام الدول العربية بدعم موازنة دولة فلسطين وتنفيذ قرار قمة تونس بتفعيل شبكة أمان مالية بمبلغ 100 مليون دولار أميركي شهريا، لمواجهة الضغوط السياسية والمالية التي تتعرض لها.

وشدد المجلس، في بيان أصدره في ختام دورته غير العادية، اليوم الأحد، بشأن "تطورات القضية الفلسطينية – المسار السياسي والأزمة المالية"، برئاسة الصومال وحضور رئيس دولة فلسطين محمود عباس، على أن الدول العربية التي قدمت مبادرة السلام العربية عام 2002 والمبنية على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام لا يمكنها أن تقبل أي خطة أو صفقة لا تنسجم مع هذه المرجعيات الدولية.

كما شدد على أن مثل هكذا صفقة لن تنجح في تحقيق السلام الدائم والشامل في الشرق الأوسط إذا لم تضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني المناضل، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحق اللاجئين في العودة والتعويض وفق القرار 194 ومبادرة السلام العربية، وإطلاق سراح الأسرى.