23,260 سائحا "إسرائيليا" في سيناء

ذكرت وسائل الاعلام العبرية، مساء اليوم الأحد، أن (23,260) سائحًا "إسرائيليًا دخلوا سيناء منذ يوم الخميس الماضي.

وأضاف موقع يديعوت، أن من بين السائحين (8,100) "إسرائيليًا" دخلوا سيناء اليوم الأحد.

وحذرت ما تسمى بهيئة محاربة الارهاب "الاسرائيلية" السائحين "الاسرائيليين" من مغبة السفر لسيناء.

وحسب موقع مفزاك، فالتحذير جاء بسبب وجود تهديد خطير لتفنيذ عمليات ضدهم في الفترة الزمنية القريبة وعلي ضوء بيان ما تسمى بهيئة محاربة الارهاب.

وقد طالبت الخارجية "الاسرائيلية"، السياح الإسرائيليين المتواجدين في سيناء مغارتها علي االفور والعودة "لاسرائيل".