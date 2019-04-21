ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

2 Menu
  1. الرئيسية
  2. الأكثر رواجا
  3. عرض الخبر

#تفجيرات_سيريلانكا تهز مواقع التواصل الاجتماعي

  • فلسطين اليوم - غزة- متابعة
  • 22:20 - 21 ابريل 2019
سريلانكا سريلانكا
بنك فلسطين
مشاركة

أثارت الهجمات التي تعرضت لها عدة كنائس و فنادق في سيريلانكا، اليوم الأحد، و التي راح ضحيتها أكثر من 200 قتيل و إصابة مئات اخرين، حالة من الغضب و الاستنكار بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أكدوا بأن هذه الجريمة لا تختلف عن جريمة استهداف مصلين بأحد مساجد نيوزيلندا قبل عدة أشهر.

و لقي 207 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 450 في سلسلة تفجيرات استهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا، بحسب الشرطة ومصادر طبية.

وأُفيد بوقوع ثمانية انفجارات على الأقل، استهدفت 3 كنائس في كوتشيكادي في كولومبو ومدينتي نغومبو وباتيكالوا أثناء إقامتها المراسم الدينية للاحتفال بعيد الفصح.

واستهدفت الانفجارات أيضا أربعة فنادق في العاصمة السريلانكية كولومبو هي "ذي شانغرا لا وكينغزبيري و سينامون وفندقا رابعاً أخر".

 

متعلقات