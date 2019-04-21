تفجيرات_سيريلانكا تهز مواقع التواصل الاجتماعي

أثارت الهجمات التي تعرضت لها عدة كنائس و فنادق في سيريلانكا، اليوم الأحد، و التي راح ضحيتها أكثر من 200 قتيل و إصابة مئات اخرين، حالة من الغضب و الاستنكار بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أكدوا بأن هذه الجريمة لا تختلف عن جريمة استهداف مصلين بأحد مساجد نيوزيلندا قبل عدة أشهر.

و لقي 207 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 450 في سلسلة تفجيرات استهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا، بحسب الشرطة ومصادر طبية.

وأُفيد بوقوع ثمانية انفجارات على الأقل، استهدفت 3 كنائس في كوتشيكادي في كولومبو ومدينتي نغومبو وباتيكالوا أثناء إقامتها المراسم الدينية للاحتفال بعيد الفصح.

واستهدفت الانفجارات أيضا أربعة فنادق في العاصمة السريلانكية كولومبو هي "ذي شانغرا لا وكينغزبيري و سينامون وفندقا رابعاً أخر".

"مَن قَتَلَ نَفْسًا بغير نَفْسٍ أو فسادٍ فِي الأرض فكأنما قَتَلَ الناس جميعًا”

الإسلام جاء بحفظ النوعي البشري، والأمن والسلام للبشرية جمعاء،

وأي نفس أُزهقت بغير حق جريمة نكراء، وقتل العُزّل الأبرياء من أعظم الذنوب والخطايا عند الله،

نسأل الله السلام لعباده في كل مكان.

#سريلانكا — د. عائض القرني (@Dr_alqarnee) ٢١ أبريل ٢٠١٩

ليس من الدين والمروءة ، استهداف الآمنين وترويعهم ..#سريلانكا — خليفة بن حمد (@KHK) ٢١ أبريل ٢٠١٩

استهداف دور العبادة بلا وازع ديني أو إنساني، ليس له سوى هدف واحد هو إشعال فتيل ما أطلقوا عليه #صراع_الحضارات



وهو مشهد يتم رسمه بعناية فائقة وسيكون مدخلا لحروب إبادة لا تبقي ولا تذر.#سريلانكا آخر الإحصائيات تشير لمقتل أكثر من ٢٠٠ وجرح أكثر من ٤٠٠ شخص. — خليل المقداد (@Kalmuqdad) ٢١ أبريل ٢٠١٩

لم يعد مكانا للعيد ولا الاحتفال.. فقد خيمت آثار الصدمة على كل اتجاه بعد مقتل أكثر من 200 وإصابة 450 في تفجيرات استهدفت كنائس وفنادق في #سريلانكا pic.twitter.com/KxpdJNUM9j — قناة الجزيرة (@AJArabic) ٢١ أبريل ٢٠١٩