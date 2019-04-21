رام الله: اجتماع لوزارة الصحة بشأن "التحويلات الطبية"

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في رام الله أسامة النجار، إن الوزارة تواصل العمل لإيجاد بدائل للتحويل لمشافي الداخل المحتل والتي أوقفتها وزارة الصحة بشكل كامل.

وأضاف النجار في حديث إذاعي، أن اجتماعا سيعقد يوم غد في العاصمة الأردنية عمان بين مدير عام المستشفيات في وزارة الصحة حمدي النابلسي وأخصائي الأورام في مستشفى بيت جالا محمد الجادري مع عدد من المشافي الأردنية، للبدء بوضع خطة تحويل للأردن.

وأوضح النجار أن وزارة الصحة تواصل البحث عن بدائل أخرى من بينها تركيا ومصر، مؤكدا أن قرار وقف التحويلات للمشافي الإسرائيلية لا رجعة عنه.

وأكد النجار أن هنالك لجنة تدرس قضية التحويلات بشكل كامل وسترفع توصياتها لوزيرة الصحة خلال الساعات القادمة.