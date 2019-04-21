اجهزة السلطة برام الله تفرج عن القيادي بالجهاد احمد نصر

أفرجت أجهزة السلطة في رام الله عن الأسير المحرر القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد حسن نصر(50 عاما) بعد اعتقال دام 15 يومًا في سجونها.

وكانت محكمة الصلح في مدينة رام الله المحتلة، مددت توقيف القيادي نصر رغم اضرابه المفتوح عن الطعام منذ اعتقاله من قبل جهاز المخابرات في 7 أبريل الماضي.

وأشار إلى أن يوم الخميس وجهت نيابة رام الله تهمة جديدة ألا وهي حيازة سلاح مما استدعى من القاضي أن يمدد توقيفه لمدة 48 ساعة لاستكمال التحقيق، وبذلك يصبح معتقلاً في سجون السلطة منذ 15 يوما على التوالي تحت ذرائع واهية.

يُشار إلى أن المحرر والقيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد نصر من ذوي الاحتياجات الخاصة حيث لديه إعاقة في القدم، وهو أسير محرر أمضى في سجون الاحتلال أربع سنوات، وحاصل على درجة البكالوريوس في تخصص العلوم السياسية.

و في السياق ذاته، تواصل الاجهزة الامنية التابعة للسلطة اعتقال، فؤاد القب وهو أسير محرر من كوادر الحركة في طولكرم، منذ ثلاثة أسابيع .

من الجدير بالذكر أن المحرر نصر يعمل في مكتبته الخاصة، واعتقلته أجهزة السلطة على خلفية منع المخابرات الفلسطينية احتفال إشهار نشر كتاب "درب الصادقين" الذي يؤرخ لمعارك المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية ومخيم جنين على وجهة الخصوص، والذي كتبه الأسير/ محمد أبو طبيخ المحكوم بالمؤبد في السجون الصهيونية، وهو أحد أبطال مخيم جنين.