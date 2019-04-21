مانشستر يونايتد يواصل التخبط ويتلقى هزيمة مذلة من إيفرتون

تلقى مانشستر يونايتد هزيمة قاسية ومذلة من مضيفه إيفرتون برباعية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب “جوديسون بارك” لحساب الجولة 35 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وواصل مانشستر يونايتد التخبط في الأسابيع الأخيرة، فهذه الهزيمة الثانية على التوالي التي يتعرض لها بنتيجة ثقيلة، وذلك بعد خسارته امام برشلونة بثلاثية نظيفة يوم الثلاثاء الماضي.

وبدأ الشياطين الحمر المباراة بشكل متحفظ كما اعتدنا عليهم مؤخراً، لكن إيفرتون لم ينتظر طويلاً حتى أدرك الهدف الأول بعد مرور 13 دقيقة فقط على صافرة البداية، عن طريق دي أندرادي عبر كرة مقصية غاية بالروعة.

وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه الجميع ردة فعل من جانب رجال المدرب أولي جنار سولشاير، أحرز إيفيرتون هدفه الثاني، وحمل توقيع جيلفي سيجوردسون عبر تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، وذلك عند الدقيقة 28.

سولشاير تدخل سريعاً وأجرى تبديلين مع بداية الشوط الثاني، حيث أقحم كل من آشلي يونج وسكوت ميكتوميناي بدلاً من المدافع فيل جونز ولاعب خط الوسط فريد، على أمل أن تتغير أحوال الفريق.

قام مانشستر يونايتد ببعض المحاولات على مرمى إيفرتون في الثلث ساعة الأخيرة على أمل تسجيل هدف شرفي، وكانت محاولة أنتوني مارسيال هي الأخطر التي استخدم فيها مجهوده الفردي، لكن جميع المحاولات باءت بالفشل في النهاية.

وتجمد رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة 64 وظل في المركز السادس، متخلفاً عن تشيلسي وآرسنال بفارق نقطتين، وبالتالي أصبحت حظوظه بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا معقدة بعض الشيء، على الجانب الآخر، رفع إيفرتون رصيده إلى النقطة 49 وصعد للمركز السابع.