بنزيما يقود ريال مدريد للفوز ضد أتلتيك بيلباو

قاد المهاجم الفرنسي المتألق كريم بنزيما لاعب نادي ريال مدريد، فريقه للفوز على حساب نادي أتلتيك بيلباو بفضل إبداعه وأهدافه الحاسمة، في المباراة التي جمعت الفريقين ببطولة الدوري الإسباني.

وفاز نادي ريال مدريد اليوم الأحد، على حساب نادي أتلتيك بيلباو بنتيجة 3-0، ضمن الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الدرجة الأولى الإسباني “الليجا”، على ملعب سانتياجو برنابيو معقل الفريق الملكي.

ولم يشهد الشوط الأول أي أهداف من الفريقين، على الرغم من السطيرة والخطورة الكبير من نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد الذي ظهر بشكل جيد للغاية عن المباريات السابقة.

وبعد دقيقتين من الشوط الثاني، نجح المهاجم الفرنسي كريم بنزيما من تسجيل هدف نادي ريال مدريد الأول في اللقاء ضد النادي الباسكي أتلتيك بيلباو، قبل أن يحرز الهدف الثاني والثالث في الدقائق 76 و90.

وبهذا الفوز يستمر نادي ريال مدريد في المركز الثالث بجدول الدوري الإسباني برصيد 64 نقطة، بينما توقف رصيد نادي أتلتيك بيلباو عند النقطة 46 في المركز السابع.