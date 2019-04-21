ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. اسرائيليات
  3. عرض الخبر

سنويًا.. 6000 ضحية بسبب تلوث المستشفيات في "إسرائيل"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:45 - 21 ابريل 2019
بنك فلسطين
مشاركة

نشرت وزارة الصحة التابعة للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، تقريراً خاصاً عن نسبة التلوث في المستشفيات والمراكز الصحية المنتشرة في أنحاء "إسرائيل".

ووفقاً لموقع "روتر" العبري، فقد أظهر التقرير معطيات مخيفة عن نسبة التلوث في المستشفيات "الإسرائيلية"، حيث أظهرت بأن أكثر من 6000 إسرائيلي يموتون سنوياً أثناء علاجهم في المستشفيات "الإسرائيلية"، وذلك بسبب تلوث تلك المستشفيات بفيروسات وباكتيريا أقوى من المضادات الحيوية.

وأوضح مصدر طبي، أن الحديث يدور عن أعداد من الأموات تفوق أعداد قتلى الحروب وحوادث الطرق السنوية.

متعلقات