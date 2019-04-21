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نجاة أسترالي من الغرق بعد موت منقذيه

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:29 - 21 ابريل 2019
غرق غرق
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قالت الشرطة إن اثنين من رجال الإنقاذ غرقا قبالة ساحل فيكتوريا في أستراليا يوم الأحد عندما انقلب قاربهما خلال محاولتهما مساعدة رجل جرفته المياه إلى المحيط من حافة صخرية.

وأفادت الشرطة بأن الرجل كان يلتقط صورا من على صخرة في مصب نهر شيربروك في متنزه "بورت كامبل" عندما جرفته موجة عالية.

وأضافت أنه تم إرسال قارب إنقاذ على متنه 3 من رجال الإنقاذ لكنه انقلب بسبب الأمواج.

وتابعت الشرطة في بيان "تم انتشال أحد رجال الإنقاذ والرجل بصعوبة من المياه بواسطة طائرة هليكوبتر للطورائ"، مشيرة إلى أن الرجل في حالة مستقرة فيما عامل الإنقاذ إصاباته خطيرة.

وبينت السلطات في أستراليا أنه تم تحديد مكان جثتي رجلي الإنقاذ الآخرين في المياه.

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