هدف صلاح في كارديف اليوم يدخله تاريخ الريدز

في حال تمكن نجم ليفربول محمد صلاح من تسجيل هدف في مرمى كارديف سيتي ضمن الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز سيدخل تاريخ الريدز من أوسع أبوابه.

ويسعى صلاح حالياً لتسجيل هدف لتجاوز أهداف لاعبي ليفربول اللاعب روبي فاولر في موسمي 1994-1995 و1995-1996، والأوروغواياني لويس سواريز في موسمي 2012-2013 و2013-2014، واللذان سجلا 20 هدفاً في موسمين متتاليين.

ورفع صلاح رصيده من الأهداف في الدوري الإنجليزي إلى 19 هدفاً حتى الآن وتسجيله أي هدف سيجعله يتعادل مع اللاعبين فاولر وسواريز.

وكان المدير الفني لليفربول الألماني يورجن كلوب، اعلن تشكيل فريقه لمباراة كارديف سيتي المقرر لها، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويقود الدولي المصري محمد صلاح هجوم الريدز في المباراة، ويشاركه الثنائي السنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبرتو فيرمينو.

وجاء تشكيل ليفربول كاملًا، كالتالي:

أليسون - ماتيب - فان ديك - روبرتسون - أرنولد - فاينالدوم - هندرسون - كيتا - فيرمينو - صلاح - ماني.

وعلى الجانب الآخر، يمثل كارديف سيتي في المباراة كل من:

إثيريدج - بلتيير - مانجا - موريسون - بينيت - جونارسون - رالز - كاماراسا - هويليت - مينديزلاينج - نياسي.

يذكر أن ليفربول يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 85 نقطة، بينما كارديف في المركز الـ18 برصيد 31 نقطة.