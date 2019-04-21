المعلم يعلق على قرارات ترامب بشأن الجولان والحرس الثوري

قال وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، في معرض تعليقه على تصنيف واشنطن للحرس الثوري الإيراني، بـ"المنظمة الإرهابية": إن الرئيس دونالد ترامب "لا يفقه بالقانون ولا بالجغرافيا".



وأشار المعلم في تصريحات صحفية، بالتزامن مع زيارة وزير خارجية إيران، جواد ظريف، إلى دمشق، إلى أن ترامب، "يتخذ القرارات في المنطقة لمصلحة إسرائيل".

ونفى المعلم أن يكون هناك أي علاقة بين زيارة وزير الخارجية الايراني إلى سوريا، والزيارة الاخيرة لمستشار الأمن الوطني العراقي إلى سوريا فالح فياض، قائلاً: "نحن مع الجمهورية الاسلامية ننسق بمعزل عن الزيارات الاخرى".



ولفت إلى أن زيارة ظريف، جاءت "في الوقت المناسب، لطرح قضايا تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية"، مؤكدا استعداده لزيارة طهران.