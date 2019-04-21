بالفيديو.. لحظة الانفجار المروع لكنيسة في سريلانكا

لقي 190 شخصاً مصرعهم وأصيب المئات، صباح اليوم الاحد، جراء انفجار استهدف كنيسة سانت أنتوني بالعاصمة كولومبو في سريلانكا.

وأظهر مقطع فيديو نشر على موقع "تويتر"، الأحد، لحظة التفجير الذي استهدف كنيسة سانت أنتوني.

وتصاعد الدخان الأسود بعد وقوع الانفجار الذي استهدف الكنيسة، التي تم استهدافها إلى جانب كنيسة سانت سيباستيان في بلدة نيغومبو شمال العاصمة، إضافة إلى كنيسة ثالثة تقع في باتيكالوا (الشرق)، كما شهدت 3 فنادق فخمة تفجيرات متزامنة.

كما أعلنت الشرطة السيريلانكية الأحد، وقوع انفجارين جديدين، في أعقاب الانفجارات الستة التي هزت البلاد، صباح اليوم.



وقالت وكالة "رويترز" إن الانفجار السابع وقع في ديهيوالا، القريبة من كولومبو، فيما ذكرت وكالة "فرانس برس" أن الهجوم خلف قتيلين على الأقل.

وبعده بدقائق، أفادت الشرطة بحدوث انفجار ثامن في العاصمة السريلانكية.

وتضم سريلانكا، ذات الغالبية البوذية، أقلية كاثوليكية من 1.2 مليون شخص من أصل عدد إجمالي للسكان قدره 21 مليون نسمة.

ودان المجلس الإسلامي في سريلانكا، الهجمات التي طالت كنائس المسيحيين في يوم الفصح، وطالت فنادق في العاصمة السريلانكية كولومبو.

وجاء في بيان للمجلس أن الهجمات المدانة التي شنها متطرفون تهدف إلى وضع حواجز بين الأديان والعرقيات المختلفة، لتنفيذ أجنداتهم التي تهدف إلى بث الرعب وإشاعة القلق في الحياة العامة.

وطالب المجلس الحكومة السريلانكية بالبحث عن الفاعلين وتقديمهم للعدالة، مبديا استعداد المجلس والمجتمع المسلم في البلاد لتقديم المساعدة اللازمة لكل من تأثر بالتفجيرات.

وقدم المجلس العزاء لأهالي القتلى، وتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين.

وقالت وسائل إعلام سريلانكية محلية إن ما لا يقل عن 185 شخصا قتلوا وأصيب آخرون في سلسلة تفجيرات بسريلانكا، فيما أعلنت الحكومة حظرا فوريا للتجوال.

ووقع انفجاران في كنيستين خلال قداس عيد الفصح، على ما أفاد به مسؤول في أحد مستشفيات العاصمة كولومبو.