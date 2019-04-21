جراحة تنهي موسم "الظهير الأيمن" مع ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، أن ظهيره الأيمن ألفارو أودريوزولا خضع لعملية جراحية في الترقوة اليسرى، التي من المرجح أن تحول دون عودته إلى الملاعب هذا الموسم.

وقال النادي الملكي في بيان، ليل السبت، إن أودريوزولا "خضع لعملية جراحية ناجحة لمعالجة كسر في عظمة الترقوة اليسرى".

ولم يحدد النادي الإسباني المدة المحتملة لغياب اللاعب، وفق ما ذكرت كالة فرانس برس.

وكان مدرب الريال، الفرنسي زين الدين زيدان، قد أشار إلى أن الإصابة التي تعرض لها الظهيرـ البالغ من العمر 23 عاما، ستنهي على الأرجح موسمه مع صاحب المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني.