الاهلال التركي يعتزم توزيع مساعدات لـ 35 بلداً ضمن حملة رمضان

أعلن المدير العام لجمعية الهلال الأحمر التركية، إبراهيم ألطان، عزم الجمعية توزيع مساعدات إنسانية في 35 بلدا، خلال حملة شهر رمضان .

وقال ألطان: "إن الجمعية أنهت استعداداتها لتقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين، ضمن حملة رمضان 2019 .

وأشار إلى أن هذه المساعدات تعكس روح المساعدة والتضامن لدى الشعب التركي.

من جهة أخرى، أكد ألطان، أن الجمعية لديها 400 مركز تمثيلي في البلاد، وأنها ستقدم عبرها مساعدات إنسانية ونقدية في حملة رمضان .

وأفاد بأن الجمعية تهدف إلى توزيع مساعدات على 36 مليون شخص في الداخل والخارج، خلال العام الحالي.

وأكد أنها ستوزع مساعدات إنسانية، على حوالي 3 ملايين شخص، خلال شهر رمضان 2019 .