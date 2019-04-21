عباس والسيسي يبحثان ملفات مهمة

بدأ لقاء رئيس السلطة محمود عباس، ونظيره المصري رئيس عبد الفتاح السيسي، في العاصمة المصرية القاهرة اليوم .

واطلع ابو مازن نظيره المصري على تطورات القضية الفلسطينية خاصة بعد تنصل "إسرائيل" من كافة الاتفاقات الموقعة، والتي كان آخرها قيامها باقتطاع أموال المقاصة الفلسطينية. كما استعرض ابو مازن الخطوات التي تنوي السلطة القيام بها لمواجهة هذه التحديات.

وأشاد رئيس السلطة محمود عباس بالجهود التي تبذلها مصر وأهمية الاستمرار في التنسيق والتواصل الدائم بيت البلدين.

من جانبه، أكد الرئيس المصري استمرار بلاده بدعم الشعب والقضية الفلسطينية حتى نيل حقوقه المشروعة واقامة دولته المستقلة.

واتفق السيسي وعباس على استمرار التنسيق والتواصل فيما بينهما.