رونالدو يفاجئ جماهير يوفنتوس بعد حسم اللقب بتصريح ناري

نفى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي يوفنتوس الأخبار، التي تتحدث عن رحيله عن "السيدة العجوز" في نهاية الموسم الحالي، بعدما تُوج مع فريقه بلقب الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم، إثر فوزه على ضيفه فيورنتينا بهدفين لواحد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "أليانز"، ضمن منافسات الأسبوع (33) في الكالتشيو.

وأجاب البرتغالي كريستيانو رونالدو عقب انتهاء المواجهة أمام فيورنتينا عن سؤال حول نيته الرحيل عن "السيدة العجوز" في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، بقوله: "أنا باقٍ مع يوفنتوس بنسبة ألف بالمائة".

وأضاف" لقد كان موسماً رائعاً، وتأقلمت بشكل جيد. فزنا بلقب الدوري الإيطالي، وكأس السوبر المحلية، لكن الأمور لم تسر على ما يرام معنا في بطولة دوري أبطال أوروبا، إلا أن العام المقبل سيكون أفضل بالنسبة لنا".

وبذلك تكون جماهير نادي يوفنتوس الإيطالي قد تلقت أخباراً مطمئنة من نجمها البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي تحدثت وسائل الإعلام عن قرب رحيله عن صفوفه فريقها، بسبب خروجه من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد أياكس أمستردام الهولندي.

وكان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، صاحب الـ(34) عاماً، قد قدم إلى نادي يوفنتوس الإيطالي في سوق الانتقالات الصيفية الماضية قادماً من ريال مدريد الإسباني مقابل 105 ملايين يورو، وبعقد لمدة أربع سنوات.