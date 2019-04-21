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مصر.. الأحوال الجوية تغلق ميناءين

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 14:57 - 21 ابريل 2019
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قررت هيئة ميناء الإسكندرية في مصر، الأحد، وقف حركة الملاحة بميناءي الإسكندرية والدخيلة، نظرا لسوء الأحوال الجوية.

وعزا المتحدث باسم هيئة الميناء، رضا الغندور، القرار إلى "ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح إلى معدلات لا تسمح بحركة اللنشات (الرافعات) وصعود ونزول المرشد من وعلى السفينة بشكل آمن"، وفق ما ذكرت وكالة رويتزر.

وأوضح أن عمليات الشحن والتفريغ بالسفن التي على الأرصفة، وحركة دخول وخروج البضائع والشاحنات من الميناء وإليه "مستمرة بشكل طبيعي".

وكانت مصر قد عمدت في أواخر مارس الماضي إلى إغلاق المينائين في الإسكندرية، بسبب سوء الأحوال الجوية.

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