3 أسماء اختارها زيدان للميركاتو الصيفي

قالت تقارير إعلامية إن مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، طلب من إدارة فريقه، ضم ثلاثة لاعبين، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفق ما ذكرت صحيفة "مترو" البريطانية، فإن المدرب الفرنسي طالب مسؤولي الريال بالتعاقد مع 3 لاعبين في الميركاتو، مضيفة أن الأمر يتعلق بكل من إيدين هازارد (تشلسي) وكريستيان إريكسن (توتنهام) وكيليان مبابي (باريس سان جرمان).

وتابعت أن النادي الملكي يريد أن يعد العدة بشكل جيد، استعدادا للموسم المقبل، بعدما أمضى الفريق موسما "بائسا"، شهد فيه مستواه الكثير من التذبذب.

وأقصي الريال من دوري أبطال أوروبا، مبكرا، كما أنه فقد لقب كأس ملك إسبانيا وخرج من المنافسة على لقب الدوري الإسباني.

وقال المصدر إن مبابي يوجد على رأس اهتمامات زيدان، وذلك بعدما سجل 50 هدفا في 83 مباراة لعبها مع باريس سان جرمان.

كما أن زيدان أبدى في أكثر من مناسبة إعجابه بنجم تشلسي، هازارد، الذي يحلم باللعب في "الليغا"، حسب ما صرح به في وقت سابق.

وبخصوص التقارير التي راجت حول التعاقد مع بول بوغبا، قال زيدان، الأسبوع الماضي "يعجبني بوغبا، أعرفه بشكل شخصي وأعرف كذلك أنه يتوفر على الكثير من الإمكانيات، لكن ليس هناك أي جديد بخصوص الصفقة".