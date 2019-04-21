الأسير اطبيش يعلق إضرابه المفتوح عن الطعام

الأسير أيمن اطبيش يعلق إضرابه المفتوح عن الطعام، بعد وعود بإنهاء عزله ونقله للأقسام العامة.

علق الأسير المعزول القائد أيمن علي سليمان اطبيش (39 عاماً)؛ من دورا قضاء مدينة الخليل بالضفة المحتلة، إضرابه المفتوح عن الطعام بعد وعود بإنهاء عزله.

وكان اطبيش قد بدأ إضراباً عن الطعام رفضاً لاستمرار عزله التعسفي في عزل سجن أيالون ومنعه من زيارة عائلته، مطالباً بإخراجه من العزل والسماح له بالزيارة.

وحسب رسالة وصلت لمؤسـسـة مهـجـة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، فقال الأسير المجاهد أيمن اطبيش، إن إدارة مصلحة سجون الاحتلال الصهيوني أبلغته بقرارها تمديد عزله حتى تاريخ 09/05/2019م، وكذلك بقرار آخر وهو منع زيارة عائلته والذي يُجدد له كل شهر وذلك حتى تاريخ 19/05/2019م، موضحاً أن قرار عزله ومنعه من زيارة أهله بدون أي سبب وهدفه التنغيص والتضييق عليه.

وكانت ما تسمى إدارة مصلحة السجون قد قامت بنقل الأسير اطبيش من سجن رامون إلى سجن أيالون قسم العزل منذ تاريخ 23/12/2018 وذلك بعد المشكلة التي حدثت معه في سجن رامون عندما دخلت وحدة ما تسمى (الدرور) التابعة لما يسمى (جهاز الشاباك الصهيوني) لقسم (4) وقامت باقتحام غرفة (46) المتواجد فيها أسرى الحركة وذلك بشكل استفزازي، حيث اعتدت عليه وعلى الأسيرين عرفات الزير ومنيف أبو عطوان وقامت بإخراج جميع الأسرى من الغرفة، وقامت بالاعتداء عليه وتصرفوا معه بطريقة وحشية وهمجية وطرحوه أرضاً وقاموا بتقييده وإخراجه من الغرفة ونقلوه للعزل بقرار من ما يسمى جهاز (الشاباك) بدون ذكر أي أسباب.