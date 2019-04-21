مصدر مطلع يكشف: "الوقائي أعد خطة للنيل من شخصيات وطنية في غزة:

كشف مصدر مطلع، اليوم الأحد، أن جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية قد وضع مؤخراً خطة للنيل من شخصيات وطنية في قطاع غزة.

وأضاف المصدر، أن هدف الخطة هو إضعاف دور تلك الشخصيات وتأثيرها في الشارع الفلسطيني، والتشكيك بقيادات الفصائل سعياً لتفكيك حالة الوحدة والانسجام المتمثلة في الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار.

ويقود الخطة - بحسب المصدر - جهاز الأمن الوقائي في المحافظات الجنوبية، وتأتي ضمن حملة كبيرة تقوم بها أجهزة أمن السلطة لاستهداف قطاع غزة ورموز المقاومة فيه.

ومن بين الشخصيات التي تستهدفها الخطة كل من توفيق أبو نعيم مدير قوى الأمن في غزة، والقيادي عبد السلام صيام مسؤول اللجنة الإدارية الحكومية سابقاً، بالإضافة إلى أعضاء الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار خالد البطش وماهر مزهر وطلال أبو ظريفة.

وتعتمد الخطة – وفقاً للمصدر- على استهداف القيادات الفلسطينية بصفة شخصية، واختلاق أكاذيب وافتراءات شخصية بهم والتشكيك في تصرفاتهم، ومحاولة المس المعنوي بهم.