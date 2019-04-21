أربعة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال

أكدت إذاعة صوت الأسرى أن أربعة أسرى من الضفة الغربية المحتلة يدخلون اليوم 21 من أبريل أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال أحدهم محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة، وهم:

من مدينة رام الله/ الأسير عبد المجيد هاشم يوسف مهدى (37 عامًا) المعتقل منذ عام 2002 ومحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة، وأمضى 17 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير زياد حمودة يعقوب حمودة (42 عامًا) المعتقل منذ عام 2002 ومحكوم بالسجن 23 عامًا، وأمضى 17 عامًا في سجون الاحتلال.

ومن مدينة بيت لحم/ الأسير نعيم محمود سعادة درويش العصا (40 عامًا) المحكوم بالسجن 14 عامًا والأسير جمال موسى على ردايدة (39 عامًا) المحكوم بالسجن 13 عامًا؛ وهما معتقلان منذ عام 2007 ، وأمضيا 12 عامًا في السجون.