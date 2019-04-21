أمريكا تصادق على تسويق عقار تنتجه شركة "إسرائيلية"

صادقت سلطة الأدوية والطعام الفيديرالية الأمريكية على تسويق العقار "نالوكسون" من إنتاج شركة الأدوية الإسرائيلية "تيفاع " والذي يعالج مضاعفات تناول جرعة زائدة من المسكنات المخدرة التي تحتوي على مشتقات الأفيون ومنها التباطؤ في التنفس وفقدان الوعي.

ويباع هذا العقار في الولايات المتحدة منذ العام 2016 بدون وصفة طبيب ويتم تناوله بواسطة حقنة أو برش الأنف.

وتمت المصادقة على بيعه تماشيا مع سياسة السلطة الأمريكية التي تهدف إلى معالجة آفة الإدمان على المسكنات مثل المورفين والكودائين، مما أدى إلى وفاة حوالي 50 ألف مواطن أمريكي خلال العالم 2017 ويتم معالجة حوالي 1000 شخص يوميا في الولايات المتحدة لتناولهم جرعات زائدة من المسكنات.

وكانت شركة "تيفاع" احدى شركات الأدوية التي رفعت ضدها دعاوى إلى القضاء بسبب إنتاجها وتروجها للمسكنات والمنومات التي تسبب الإدمان.

يشار إلى أن مبيعات العقار الجديد قد بلغت خلال النصف الثاني من العام الماضي 2018 41 مليون دولار. ويعتقد أن تزيد هذه المصادقة الأمريكية من أرباح الشركة الإسرائيلية العملاقة التي كانت قبل حوالي عام على حافة الانهيار.