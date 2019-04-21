وفاة والدة الأسير رشدي أبو مخ

ينعى نادي الأسير الفلسطيني السيّدة سمية أبو مخ والدة الأسير رشدي أبو مخ، والمعتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ (33) عاماً، والتي توفيت مساء أمس السبت.

وأشار نادي الأسير إلى أن الأسير أبو مخ هو أحد الأسرى القدامى المعتقلين قبل اتفاقية أوسلو والبالغ عددهم (26) أسيراً، والذين رفضت سلطات الاحتلال الإفراج عنهم في الدّفعة الرابعة والأخيرة من الإفراجات التي تمّت ثلاثة منها ضمن مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية؛ إلّا أن سلطات الاحتلال نكثت بالاتفاقية ورفضت الإفراج عنهم في آذار 2014.

ولفت نادي الأسير إلى أن الأسير أبو مخ (58 عاماً)، من بلدة باقة الغربية، وهو معتقل منذ العام 1986.