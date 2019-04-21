بعد تصريحات الأحمد.. بماذا نصحت حماس حركة "فتح"..؟

ردت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على صريحات عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، برفض حركته لقاء قيادات الفصائل الفلسطينية.

وقال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم في تصريح صحفي: إعلان عزام الأحمد أن السلطة لن تلتقي بقيادات الفصائل الفلسطينية، بينما يعلن استعداد الرئيس عباس للقاء نتنياهو بدون شروط، يؤكد عدم جدية قيادة حركة فتح في موضوع المصالحة.

فيما وجه القيادي في حماس سامي أبو زهري نصيحة لحركة حماس، قائلاً:" ننصح حركة فتح بتوجيه لغة الاستعلاء والتهديدات الى الاحتلال بدلاً من قوى المقاومة ومن يمارس التنسيق الأمني لا يحق له إعطاء دروس في الوطنية.

وكان عزام الأحمد، قال خلال لقاء عبر شاشة (تلفزيون فلسطين): إنه إذا أقدمت إسرائيل على تنفيذ ما تهدد به، خاصة ما يتعلق بضم أجزاء واسعة من الضفة، سيتم قطع كل العلاقات معها، وسيتم تنفيذ كل قرارات المجلس الوطني بالتفصيل، منوهاً في الوقت ذاته إلى أنه قد تنتهي كافة أشكال التنسيق الأمني.

وحول المصالحة الفلسطينية، أشار عضو اللجنتين التنفيذية والمركزية، إلى أنه لن يعقد أي اجتماع للأمناء العامين للفصائل أو إجراء أي لقاء مع حركة حماس أو الجهاد قبل إنهاء الانقسام.

وبين أن موقف القيادة من المصالحة لا جديد فيه، منوهاً إلى أنه لا حاجة لمبادرات جديدة، وأنه يجب تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وخاصة اتفاق 2017.