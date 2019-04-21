أمطار مصحوبة بعواصف رعدية اليوم

توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الاحد غائماً جزئياً الى غائم وبارداً نسبياً الى بارد، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى حوالي 60 كم/ساعة ،ويكون البحر مائج.

وهذه الليلة يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وباردا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وغدا الاثنين، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً الى بارد، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها ادنى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

والثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بقائها ادنى من معدلها السنوي العام بحدود 2-3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والاربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع ملموس اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.