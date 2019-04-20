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مواد غذائية تزيد خطر الإصابة بسرطان الأمعاء

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:44 - 20 ابريل 2019
تعبيرية تعبيرية
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اكتشف باحثون من جامعة أوكسفورد أن تناول اللحوم الحمراء والمعالجة يوميا، ولو بكميات قليلة، يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون.

وتشير مجلة "International Journal of Epidemiology" التي نشرت نتائج هذه الدراسة، إلى أن الباحثين توصلوا إلى هذه النتائج بعد دراسة استمرت ست سنوات، جمعوا خلالها معلومات عن 500 ألف مريض.

واتضح خلال فترة الدراسة أن تناول ما يعادل 76 غراما من اللحوم الحمراء (البقر والغنم والخنزير) والمعالجة، يزيد من خطر الإصابة بمرض السرطان بنسبة 20%، مقارنة بتناول 21 غراما أو أقل من اللحوم الحمراء.

كما أن هذا الخطر كان أعلى بنسبة 15% عند الذين يتناولون بحدود 54 غراما من اللحوم الحمراء في اليوم، مقارنة بالذين يتناولون 8 غرامات فقط يوميا. أما الذين تناولوا 29 غراما من اللحوم المعالجة في اليوم، فإن الخطر ازداد لديهم بنسبة 19% مقارنة بالذين تناولوا 5 غرامات فقط.

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