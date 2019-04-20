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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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5 إصابات في حادثي سير منفصلين شرق جنين

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 22:56 - 20 ابريل 2019
تعبيرية تعبيرية
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أصيب خمسة مواطنين، اليوم السبت، في حادثي سير منفصلين نتيجة حادث انقلاب مركبة على مدخل قرية جلبون شرق جنين، وبحادث سير على دوار الجامعة العربية الأمريكية  .

وذكر الدفاع المدني واسعاف الهلال الأحمر لـ"وفا"، أن طاقم انقاذ مركز مرج بن عامر عمل على تأمين الحادث الذي وقع على مدخل جلبون، بعد انحراف مركبة عن مسارها وانقلابها على حافة الطريق، حيث عمل على اعادة المركبة لمسارها وفتح الطريق أمام حركة المرور .

وعلى دوار الجامعة العربية الأمريكية، أصيب مواطنين في حادث سير بين مركبتين، وعملت طواقم الاسعاف على تقديم العلاج الأولي ونقلهما إلى مستشفى الرازي في المدينة.

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