ما هي شروط ليبرمان للانضمام في الائتلاف الحكومي الجديد؟

وضع وزير الحرب السابق أفغيدر ليبرمان، مساء اليوم السبت، ثلاث قضايا أساسية لانضمام حزبه في الإتلاف الحكومي "الإسرائيلي" الجديد، مشدداً على عدم التخلي عنها .

وقال ليبرمان في تغريده له على تويتر، :" إن لدينا في اشارة إلى حزبه "إسرائيل بيتا" اليميني، ثلاثة قضايا وهي الأمن والهجرة والاستيعاب والدين ولدولة، في رغبته للانضمام في الإتلاف الحكومي الجديد الـ21 "الكنيست".

وأضاف: "ستبدأ جلسة مفاوضات مع حزب الليكود الذي يترأسه بنيامين نتياهو، الساعة العاشرة والنصف صباحاً بشأن تشكيل أعضاء الحكومة "الإسرائيلية" وضم حزبه".