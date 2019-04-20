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في أعقاب فوز حزبه

ما هي شروط ليبرمان للانضمام في الائتلاف الحكومي الجديد؟

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 20:17 - 20 ابريل 2019
ليبرمان ونتنياهو ليبرمان ونتنياهو
بنك فلسطين
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وضع وزير الحرب السابق أفغيدر ليبرمان، مساء اليوم السبت، ثلاث قضايا أساسية لانضمام حزبه في الإتلاف الحكومي "الإسرائيلي" الجديد، مشدداً على عدم التخلي عنها .

وقال ليبرمان في تغريده له على تويتر، :" إن لدينا في اشارة إلى حزبه "إسرائيل بيتا" اليميني، ثلاثة قضايا وهي الأمن والهجرة والاستيعاب والدين ولدولة، في رغبته للانضمام في الإتلاف الحكومي الجديد الـ21 "الكنيست".

وأضاف: "ستبدأ جلسة مفاوضات مع حزب الليكود الذي يترأسه بنيامين نتياهو، الساعة العاشرة والنصف صباحاً بشأن تشكيل أعضاء الحكومة "الإسرائيلية" وضم حزبه".

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