حماس: ما تروج له فتح حول المصالحة مراوغة واستهلاك اعلامي

قال فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس، اليوم السبت، إن ما تروج له قيادات من حركة فتح بشأن قضية المصالحة وتقديم أوراق بالخصوص، لا يعدو كونه "للمراوغة والاستهلاك الإعلامي فقط".

وأضاف برهوم في تصريح صحفي: " إن ذلك للتغطية على خطوات فتح ورئيسها محمود عباس الإنفصالية وجريمة إجراءاته الإنتقامية ضد اهلنا في قطاع غزة". كما قال.

وتابع: "التدهور الحاصل في الحالة الفلسطينية بسبب إجراءات عباس الإنفصالية والإنتقامية ليس بحاجة إلى مزيد من الاوراق لإهدار الوقت وإشغال الرأي العام بل إنهائها فورا، وتنفيذ ما تم الإتفاق عليه في القاهرة عام ٢٠١١ وبيروت عام ٢٠١٧ من تشكيل حكومة وحدة وطنية وانعقاد الإطار القيادي وإجراء إنتخابات".