ملياردير اماراتي يدعو لإعلان السلام مع "إسرائيل"

دعا ملياردير إماراتي دول الخليج إلى إعلان السلام مع "إسرائيل"، في مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع تويتر، وحقق أكثر من 200 ألف مشاهدة في 24 ساعة.

وطالب رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور دول الخليج إلى السلام والتعاون مع "إسرائيل" اقتصادياً وزراعياً وعلمياً ودفاعياً، معتبراً أنها "أفضل من غيرها"، وأن العدو الأكبر هو إيران وليس "إسرائيل".

وقال إنه يتوقع أن يتعرض لهجوم وسباب، لكنه رغم ذلك يريد إعلان رأيه في "إسرائيل"، إذ يراها دولة متقدمة علمياً واقتصادياً وإلكترونياً، ولا توجد دولة بقوتها الاقتصادية.

وتابع "لا داعي للمجاملات والكذب على أنفسنا، حتى الفلسطينيين أكثر من مليونين منهم حصلوا على الجنسية الإسرائيلية".

وأضاف "ماذا ننتظر إذا كانت مصر والأردن جيراننا متعاقدين معهم؟ فلماذا لا نعمل سلاماً ونكون واضحين، بدلاً من الاختباء وعدم الوضوح؟".

خلف أحمد الحبتور هو ملياردير من دبي، يبلغ من العمر 70 عاماً، وهو مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، ورئيس مجلس إدارة شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين.

كان الحبتور عضواً سابقاً في المجلس الوطني الاتحادي، كما كان عضواً في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي. في حين تقدَّر ثروته بنحو 2.3 مليار دولار.