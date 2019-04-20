الاحتلال يزعم سقوط صاروخ قرب مستوطنة على حدود غزة

زعمت وسائل اعلام الاحتلال مساء اليوم السبت، أن قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة وسقطت في منطقة شعر هنيغف دون أن يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

وذكرت وسائل اعلام الاحتلال بأن صاروخاً سقط في كيبوتس شعر هنيقف دون أن تفعل صافرات الإنذار.

يُشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف أمس الجمعة المتظاهرين السلميين بالرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة ما ادى لإصابة 37 متظاهراً سلمياً، كما قصفت مدفعية الاحتلال مواقعاً للمقاومة أمس دون ان يبلغ عن وقوع اصابات في مكان القصف.