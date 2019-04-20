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رفضت أي مقترحات للعودة للمفاوضات

الفصائل برام الله تدعو للتصعيد الميداني مع الاحتلال

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 15:34 - 20 ابريل 2019
مواجهات الضفة مواجهات الضفة
بنك فلسطين
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جددت القوى الوطنية والاسلامية في محافظة رام الله والبيرة رفضها لاي صيغ او محاولات او مقترحات للعودة للمفاوضات الثنائية المباشرة أو غير المباشرة مع دولة الاحتلال.

ودعت القوى السلطة لتطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير، ورافضة اي تسوية او مسار سياسي في ظل سياسات الاحتلال، والعمل لنقل ملف القضية الوطنية للأمم المتحدة كقضية تحرر وطني لتطبيق قرارتها بتوفير حماية دولية لشعبنا حتى انهاء الاحتلال عن ارضه وتمكينه من ممارسة حقوقه كاملة غير منقوصة.

ودعت القوى، لأوسع مشاركة في فعاليات اسناد الاسرى واستمرار الحراك الشعبي بما فيها الاعتصامات أمام مقرات الصليب الاحمر وفي مراكز المدن.

كما دعت لاعتبار الجمعة المقبل يوم للتصعيد الميداني على جميع مواقع التماس مع الاحتلال، وتوسيع المشاركة الشعبية في كافة المواقع رفضا لصفقة القرن والحديث عن قرب اعلانها ومع اقتراب ذكرى النكبة ال 71 وموعد نقل السفارة للقدس المحتلة.

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