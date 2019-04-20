موقع امريكي يكشف خطة كوشنير في صفقة القرن وما يتعلق بالأونروا

كشف موقع أخبار أمريكي "Foreign Policy" أن مبعوث الرئيس الامريكي للشرق الاوسط غارد كوشنير أرسل بتاريخ 11 يناير العام الماضي تصورته عبر البريد الالكتروني إلى كبار مسؤولي الادارة الامريكية لتنفيذ "صفقة القرن".

وتتضمن خطة كوشنير إنهاء النزاع وفقاً لقوله بين "إسرائيل" والفلسطينيين، من خلال تقليص الدعم الامريكي لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، وإلغاء عمل الوكالة وتحميل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن قطاع غزة.

وكتب كوشنير في رسالته الى مستشار الأمن القومي آنذاك ماكماستر ونائبه دينا بأول، وسفيرة الأمم المتحدة السابقة نيكي هيلي والمبعوث جيسون غرينبلات ورئيس هيئة موظفي البيت الأبيض، جون كيلي وغيرهم من الموظفين في وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي الأمريكي، قال فيها: "لا يجوز أن يكون هدفنا ترك الأمور تسير على حالها".

وأضاف: "علينا السعي جاهدين نحو تحسين الوضع بشكل كبير أحيانا يتعين عليك المخاطرة في الاستراتيجية التي قد تكون مدمرة، من أجل تحقيق الهدف".

وجاء في رسالته أيضاً وفقاً لموقع يديعوت احرينوت العبري: "الولايات المتحدة مستاءة من الدول الصديقة التي عارضت الاعتراف الامريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل" قائلا "لتقم تلك الدول بدفع الاموال التي قلصتها الولايات المتحدة على الشعب الفلسطيني".

وزعم كوشنير في مقابلة سابقة بأن الإدارة الامريكية تريد أن ترى الضفة الغربية وقطاع غزة موحدة تحت قيادة واحدة.



