وكيل وزارة التنمية الاجتماعية برام الله ينهي الجدل بشأن موعد صرف مستحقات الشؤون

أكد داود الديك وكيل وزارة التنمية الاجتماعية برام الله اليوم السبت ، انه لم يتم حتى اللحظة تحديد موعد صرف مستحقات التنمية الاجتماعية بشكل رسمي ، مشيراً الى ان تعثر الصرف يأتي نتيجة موقف السلطة من عدم استلام أموال المقاصة والتي أدت لإحداث ازمة مالية كبيرة للسلطة .

وقال داود في تصريحات لإذاعة القدس، ان وزارة التنمية الاجتماعية تدفع 3 دفعات مالية سنويا ً، الا انها وخلال عام 2018 لم تدفع سوى دفعة واحدة فقط، لتكون هناك دفعة مؤجلة خلال 2018 ودفعة أخرى خلال 2019.

وبين ان وزارة التنمية الاجتماعية ، قامت بما هو مطلوب منها خلال الفترة الماضية لتأمين الدفعات المالية ، ولكن الازمة المالية الخانقة التي تمر بها السلطة نتيجة رفض اخد أموال المقاصة اعاقت دفع الدفعات المالية .

وعبر الديك عن امله ان يتم تحديد موعد لصرف مستحقات الشؤون الاجتماعية خلال شهر رمضان المبارك ، رافضاً كافة المعلومات التي تم الحديث عنها في غزة ان الصرف سيكون قبل شهر رمضان ، كون المعلومات تتلاعب في أعصاب الفقراء وهو ما نرفضه.

وتابع : "نحن غير قادرين حتى الآن عن تحديد موعد الصرف ، وفي حال تم التحديد ستكون هناك دفعة مالية واحدة .

وبشأن كشف ال8000 اسم جديد من غزة والذي تم رفعه مؤخراً ، الازمة المالية ستعيق استيعاب كل هذا العدد والعدد الذي سيضاف سيكون محسوب لان السقف المالي للوزارة يكون محدد.

توقعات سابقة من غزة

ويشار الى ان مصادر بوزارة التنمية الإجتماعية بغزة ، توقعت الأسبوع الماضي صرف المخصصات النقدية للأسرة الفقيرة قبل بدء شهر رمضان المبارك.

وقال المصدر إن الوزارة برام الله طلبت تحديث بيانات الأسر المستفيدة من هذه المخصصات، كخطوة فنية تسبق عملية الصرف للمنتفعين.

يذكر، أن المستفيدين من برنامج المخصصات النقدية لم يتلقوا آخر دفعتين مستحقتين لهم منتصف ديسمبر ومارس الماضيين.