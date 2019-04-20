الاحتلال "الإسرائيلي" يُغلق ملعباً عربياً في القدس

منع وزير الحرب "الإسرائيلي" جلعاد أردان أمس، إقامة دوري كرة قدم للأشبال على ملعب بيت صفافا الواقعة على الطريق ما بين بيت لحم والقدس، بحجة أن هذا الدوري يقام بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني.

واقتحمت قوة إسرائيلية مقر النادي العربي بيت صفافا والملعب المجاور، وعلقت أمرا أصدره الوزير الاسرائيلي، منعت فيه قيام الدوري.

وجاء في أمر المنع: "آمر بمنع القيام بهذا الاجتماع وفي أي مكان اخر من داخل "إسرائيل" وأيضا أمر كل انسان مسؤول عامل في الاجتماع وصاحب المحل أو صاحب الملعب أو النادي ومن حولها بمنع قيام الاجتماع أو استمرار القيام به وفي أي مكان آخر".