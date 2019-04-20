تأهب "إسرائيلي" لاقتحام أكثر من 25 ألف مستوطن الخليل الاثنين

ذكر موقع "والا" العبري، أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، وبالتعاون مع قوات حرس الحدود، أنهى صباح اليوم استعداداته، لتأمين اقتحام حوالى 25 ألف مستوطن إسرائيلي لمدينة الخليل.

وقال الموقع العبري، إن المستوطنين سيقومون بتأدية صلاة عيد الفصح اليهودي، في الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل، خلال أيام الاثنين والثلاثاء من الأسبوع القادم.

وأضاف الموقع العبري، أن المستوطنين سيقومون كذلك بزيارة الأماكن التاريخية، بمدينة الخليل، بعد أداء الطقوس التلمودية في الحرم الإبراهيمي.

وأشار الموقع العبري، إلى أن الجيش الإسرائيلي، فرض اليوم طوقا أمنيا على كافة مناطق الضفة الغربية، لمدة أسبوع، إلى حين إنهاء عيد الفصح اليهودي.