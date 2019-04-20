بايدن سيعلن الاسبوع المقبل ترشحه إلى الرئاسة الأميركية

أعلنت وسائل إعلام أن نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن الذي تظهر استطلاعات الرأي تفوقه لدى الديمقراطيين، رغم الجدل حول ملامسة نساء بشكل متكرر، سيعلن ترشحه إلى منصب الرئيس الأسبوع المقبل رسميا.

وسيعلن بايدن الوسطي ترشيحه في شريط فيديو الأربعاء بحسب موقع “ذي اتلانتيك”. ولا يزال فريقه يناقش “التوقيت الدقيق لإعلانه” الأسبوع المقبل، وفقا لمحطة “ان بي سي”.

وحتى قبل الاعلان عن ترشحه، يهيمن بايدن في استطلاعات الرأي حول شعبية نحو عشرين مرشحًا للحزب الديمقراطي مع حصوله على 30% من الأصوات، حسب موقع “ريل كلير بوليتكس” مقابل 22,5% للسيناتور المستقل بيرني ساندرز، بفارق كبير عن المرشحين الآخرين.

لكن بايدن سيكون أكبر رئيس للولايات المتحدة في حال وصوله إلى البيت الأبيض (76 عاما الان) وتهدد رغبته في لمس النساء ترشيحه.

واتهمته نساء مؤخرا بانه يسبب لهن انزعاجا شديدا بسبب قبلة يطبعها على الرأس ووضع يديه على الكتفين…

والسيناتور السابق معروف بإيماءاته الظاهرة لكن بعد هذه الاتهامات، وعد بـ”أن يكون أكثر يقظة” دون أن يقدم اعتذارا.