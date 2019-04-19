موجة أمطار وثلوج تجتاح 15 محافظة إيرانية

أفادت وسائل إعلام إيرانية يوم الجمعة، بأن 15 محافظة تتعرض في غرب ووسط إيران إلى موجة جديدة من الأمطار والثلوج، مشيرة إلى أنها بدأت منذ مساء الخميس.

وتساقطت الثلوج في محافظة أردبيل (شمال غرب) ومحافظة مازندران (شمال)، وحذرت شرطة الطرق الخارجية من الانزلاق على الطرق الجبلية وانخفاض مدى الرؤية.

كما هطلت الأمطار في محافظات طهران، البرز، وسمنان، المركزية، قم، زنجان، لرستان، وجهارمحال وبختياري، كيلان، مازندران، كلستان، أذربيجان الشرقية، وذاربيجان الغربية، خراسان الرضوية، وخراسان الشمالية.

وتوقعت الأرصاد الجوية أن تستمر هذه الموجة حتى يوم الاثنين القادم.