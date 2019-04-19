غوارديولا يتوقع تأهل أياكس الهولندي لنهائي أبطال أوروبا

قال الإسباني غوسيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، الجمعة، تأهل أياكس امستردام الهولندي إلى المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسيواجه أياكس في نصف النهائي نظيره توتنهام الإنجليزي حيث أطاح الأخير بمانشستر سيتي من ربع نهائي دوري الأبطال.

وفي مؤتمر صحفي، أكد غوارديولا "حظوظ أياكس في التأهل إلى نهائيي دوري الأبطال والتتويج باللقب كبيرة للغاية، خاصة بعد المستوى اللافت للنظر الذي ظهروا عليه في النسخة الحالية للبطولة من خلال الإطاحة بريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي".

وأضاف " لا أريد من اللاعبين أن ينسوا ما خسرناه الأربعاء عقب وداع دوري الأبطال، نحن بشر، نحتاج للوقت فيما يتعلق بمشاعرنا وما في ذلك اليوم، لكن لدينا الحظ للتواجد مع 65 ألف مشجع في الاستاد".

واختتم غوارديولا تصريحاته بالتطرق إلى مباراة فريقه غدًا أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي قائلًا "الفريقان سيهاجمان باعتقادي، سنهاجم مرة أخرى، الأمر ليس سهلًا لأنهم فريق كبير، لكننا سنحاول".

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي (البريميرليغ) برصيد 83 نقطة بفارق نقطتين خلف ليفربول، فيما يحتل توتنهام المركز الثالث برصيد 67 نقطة.