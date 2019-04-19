الهيئة الوطنية: الأسرى انتصروا على السجان وشكلوا نموذجاً لكل أحرار العالم

أكدت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، اليوم الجمعة، أن ما تحقق في معركة الكرامة الأخيرة التي خاضتها الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي إنجاز مهم يجب المراكمة عليه.

جاء ذلك في كلمة الهيئة على لسان مسئول لجنة الأسرى في الجبهة الشعبية بقطاع غزة علام كعبي، قائلاً: "كان للأسرى شرف المشاركة الرئيسية في تحقيق كافة الإنجازات الوطنية لشعبنا".

وأضاف الكعبي، أنه في جمعة يوم الأسير لفلسطيني تشارك جماهير شعبنا لتشيد بنضالات الحركة الأسيرة وتضحياتها، ولتؤكد أن الأسرى يستحقون منا كل الوفاء والدعم.

وشدد على مهمة إسناد انتفاضة الأسرى، كونها واجباً على كل فلسطيني وطني وعلى كل القوى السياسية والمجتمعية الفلسطينية استنفار كافة امكاناتها لدعم الأسرى وتحقيق النصر لشعبنا، مضيفاً يجب مواصلة الضغط الشعبي لإنهاء معاناة الأسرى المرضى.

وتابع: نحيي في مخيمات العودة ذكرى يوم الأسير كرمز لكفاح الأسرى ودعما واسنادا لهم وهم يعلنون مقاومتهم بامعائهم الخاوية.

وأشار إلى أن الجماهير الفلسطينية شكلت سياج الحماية والإسناد للأسرى مما مكنهم من تحقيق أهدافهم ومطالبهم وحقوقهم.

وأردف نتوجه برسالة فخر واعتزاز لمقاومتنا التي وقفت سدا منيعا في حماية أسرانا من بطش الاحتلال ونطالبهم بضرورة العمل لتحرير أسرانا وإجراء صفقات تبادل يتم بموجبها إطلاق سراح جميع الأسرى فهم امانة في أعناقنا ومهمة تحريرهم يجب أن تكون على سلم أولويات المقاومة.

وختم مسئول لجنة الأسرى في الجبهة الشعبية بقطاع غزة علام كعبي، نشيد بدور وسائل الإعلام في الاهتمام بقضية الأسرى وندعو لتنظيم اوسع حملة إعلامية على المستوى الدولي لإدانة انتهاكات وتجاوزات الاحتلال بحق الأسرى.