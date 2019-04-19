قوات الاحتلال تقصف مرصدين للمقاومة شرق الوسطى

قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم الجمعة، نقطتي رصد للمقاومة الفلسطينية شرق قطاع غزة

وأفاد مراسلنا بان مدفعية الاحتلال المتمركزة على الحدود الشرقية لقطاع غزة قصف مرصداً للمقاومة شرق جحر الديك، وآخراً شرق حي الزيتون شرق مدينة غزة

وأشار مراسلنا أنه لم يبلغ عن وقوع إصابات نتيجة القصف.

وزعمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ظهر الجمعة، تعرض قوة عسكرية لإطلاق نار شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وذكر موقع "مفزاك لايف" العبري أن قوة عسكرية إسرائيلية تعرضت لنيران على مقربة من السياج الأمني جنوبي القطاع، دون وقوع إصابات.

وأشار إلى أن إطلاق النار تسبب بتضرر معدات عسكرية.

فيما لم تؤكد أي جهات فلسطينية الحادثة.