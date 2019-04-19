الاحتلال يفرج عن الأسير يوسف زيود بعد 14 عاما من الاعتقال

استقبلت قوى واهالي بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، الليلة، الأسير المحرر يوسف زيود، الذي أفرجت عنه سلطات الاحتلال الاسرائيلي مساء الخميس، بعد أن أمضى 14 عاما في الأسر.

وقال المحرر زيود، "إن سلطات الاحتلال تواصل سياسة عزل وحرمان الأسرى في سجن "النقب" وفرض الغرامات المالية الباهظة عليهم، وانتهاج سياسة الاقتحامات والتفتيش للأقسام".

وتطرق زيود إلى تصعيد سياسة الإهمال الطبي المتعمد، من خلال اقتصار العلاج المقدم للأسرى على المسكنات، إضافة إلى معاناة الأسرى اليومية بسبب حرمانهم من احتياجاتهم الأساسية، مناشدا المؤسسات الإنسانية والحقوقية التدخل والضغط على سلطات الاحتلال لوقف سياستها القمعية بحق الأسرى.

وأكد المتحدثون في مهرجان الاستقبال، أن قضية الأسرى هي قضية الفلسطينيين جميعا وتشكل هما وطنيا للقيادة والشعب، وأن الإفراج عن جميع أسرانا يمثل القضية الأولى لشعبنا".

وكانت سلطات الاحتلال قد أفرجت عن الأسير زيود من سجن النقب على حاجز الظاهرية جنوب الخليل مساء اليوم.