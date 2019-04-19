مهجة القدس" و"تضامن" ينظمان فعالية دعم وإسناد مع الأسرى في مخيم "برج البراجنة"

نظمت "مؤسسة مهجة القدس للأسرى والشهداء في لبنان"، والمؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى (تضامن)، فاعلية دعم وإسناد مع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، مساء امس الخميس في قاعة الفرقان بمخيم برج البراجنة في العاصمة اللبنانية بيروت، تخللت الفعالية معرض صور عن الأسرى الفلسطينيي، وعرض فيلم قصير، وشهادة حية من واقع الأسر.

وألقى مدير مؤسسة مهجة القدس في لبنان، سيف الدين موعد، كلمة قال فيها : "نلتقي اليوم لنقف الى جانب ابطالنا الأسرى، نلتقي لنكون مع رموز المقاومة وحملة لواء النصر والتحرير، نلتقي في يوم الأسير الفلسطيني لنوجه التحية الى الاسرى الذين يواجهون الانتهاكات الاسرائيلية، بروح نضالية عالية وتحد وتصميم، على مجابهة الاحتلال وادواته القمعية".

وأضاف موعد: "نتضامن اليوم مع أكثر من 6000 آلاف أسير، يعانون داخل السجون الاسرائيلية، واكثر من 250 طفل قاصر، وأكثر من 47 اسيرة و1100 أسير مريض، يعانون ابشع الممارسات الإسرائيلية، ومحرمون من ادنى حقوقهم التي نصت عليها المواثيق والشرائع الدولية".

وعبّر عن "فخر الفلسطينيين ببطولات الاسرى وتضحياتهم، وخصوصاً ما حققوه من انتصار في معركة الكرامة 2 ، واستطاعو أن يفرضوا إرادتهم على هذا السجان، ويجبروه على الموافقة على إزالة أجهزة التشويش المسرطنة، وانتزعوا ولأول مرة في تاريخ الحركة الأسيرة هواتف عمومية يمكن أن يستخدمها الأسرى في كافة الاقسام".

وطالب موعد بتحرك سريع وعاجل في كل الاتجاهات لإيصال صوت الأسرى من خلال الفعاليات والمبادرات ومن خلال حملات المقاطعة الاحتلال ولكل داعميه.