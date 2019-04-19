الوكالة الأمريكية للتنمية تسرح معظم موظفيها بالضفة وغزة

قالت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، في بيان لها إنها "تستعد لتسريح معظم العاملين التابعين لها في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولكنها لا تعتزم وقف نشاطها في المنطقتين بالكامل".

وأفادت الإذاعة العبرية العامة الخميس، نقلاً عن البيان أنه سوف يتم تقليص عدد الموظفين المحليين، ومعظمهم من الفلسطينيين والعرب الإسرائيليين، وبعض الإسرائيليين اليهود، من حوالي 100 موظف إلى 14.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن ألغت إدارة ترامب مساعدات للفلسطينيين بمئات الملايين من الدولارات.

وبدأت إدارة ترامب في يناير (كانون ثاني) 2018 مراجعة لجميع المساعدات الموجهة إلى الفلسطينيين، وفي يوليو (تموز) من نفس العام قالت إنها "ستعيد توجيه جميع أموال السنة المالية 2017 إلى دول أخرى"، وتواصل إدارة ترامب الاحتفاظ بأموال السنة المالية 2018 في انتظار نتائج المراجعة.

واعتبرت التخفيضات محاولة للضغط على المسؤولين الفلسطينيين لاستئناف محادثات التسوية مع "إسرائيل"، وإعادة التواصل مع البيت الأبيض قبل الإعلان عن خطته الموعودة للسلام في الشرق الأوسط، والتي تعرف باسم "صفقة القرن".

ورفض الفلسطينيون مسبقاً هذه الصفقة.