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"مهجة القدس": الأسير المجاهد مهنى زيود يدخل عامه الـ (15) في سجون الاحتلال

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 08:54 - 19 ابريل 2019
معتقل معتقل
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أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى أن الأسير المجاهد مهنى شعبان شفيق زيود (35 عاماً) من بلدة السيلة الحارثية قضاء مدينة جنين شمال الضفة المحتلة أنهى أربعة عشر عاماً على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه الخامس عشر في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 19/04/2005م، وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكما بالسجنً (25) عاماً بتهمة الانتماء لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين؛ والمشاركة في عمليات للمقاومة وإطلاق نار ضد قوات الاحتلال.

جدير بالذكر أن الأسير مهنى زيود ولد بتاريخ 27/11/1984م وهو أعزب، ويقبع حالياً في سجن رامون.

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