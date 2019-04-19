272 شهيداً و 16722 جريحاً حصيلة اعتداءات الاحتلال على مسيرات العودة

أصدرت وزارة الصحة بغزة احصائية تفصيلية لاعتداءات الاحتلال على المشاركين في مسيرات العودة و كسر الحصار على الحدود الشرقية لقطاع غزة، التي انطلقت في الـ 30 من مارس 2018.
و بحسب الوزارة، فقد استشهد 272شهيداً و أصيب 16722 آخرين.
و جاءت تفاصيل الاحصائية كما يلي:
من الشهداء:
54 طفل
6 اناث
1 مسن
من الإصابات التي وصلت للمستشفيات:
3362 طفل
1112 سيدة
درجة الخطورة في الإصابات:
552 خطيرة
7065 متوسطة
9105 طفيفة
تصنيف الإصابات:
6947 رصاص حي
872 معدني مغلف بالمطاط
2440 اختناق بالغاز
6463 شظايا وإصابات مختلفة
مكان الإصابة في الجسم:
1574 بالراس و الرقبة
768 بالصدر و الظهر
661 بالبطن و الحوض
2368 اطراف علوية
7978 اطراف سفلية
3373 اماكن متعددة واخرى
حالات البتر 136 اصابة منها:
122 أطراف سفلية
14 أطراف علوية
استهداف الطواقم الطبية أدى إلى:
3 شهداء و 672 إصابة مختلفة.
الشهداء المسعفين هم:
الشهيد موسى ابو حسنين
الشهيدة رزان النجار
الشهيد عبد الله القططي
116 سيارة اسعاف تضرر جزئي
استهداف الصحفيين أدى إلى:
شهيدان و 358 اصابة مختلفة.
الشهداء الصحفيين هم:
الشهيد ياسر مرتجى
الشهيد احمد ابو حسين