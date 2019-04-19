272 شهيداً و 16722 جريحاً حصيلة اعتداءات الاحتلال على مسيرات العودة

أصدرت وزارة الصحة بغزة احصائية تفصيلية لاعتداءات الاحتلال على المشاركين في مسيرات العودة و كسر الحصار على الحدود الشرقية لقطاع غزة، التي انطلقت في الـ 30 من مارس 2018.

و بحسب الوزارة، فقد استشهد 272شهيداً و أصيب 16722 آخرين.

و جاءت تفاصيل الاحصائية كما يلي:

من الشهداء:

54 طفل

6 اناث

1 مسن

من الإصابات التي وصلت للمستشفيات:

3362 طفل

1112 سيدة

درجة الخطورة في الإصابات:

552 خطيرة

7065 متوسطة

9105 طفيفة

تصنيف الإصابات:

6947 رصاص حي

872 معدني مغلف بالمطاط

2440 اختناق بالغاز

6463 شظايا وإصابات مختلفة

مكان الإصابة في الجسم:

1574 بالراس و الرقبة

768 بالصدر و الظهر

661 بالبطن و الحوض

2368 اطراف علوية

7978 اطراف سفلية

3373 اماكن متعددة واخرى

حالات البتر 136 اصابة منها:

122 أطراف سفلية

14 أطراف علوية

استهداف الطواقم الطبية أدى إلى:

3 شهداء و 672 إصابة مختلفة.

الشهداء المسعفين هم:

الشهيد موسى ابو حسنين

الشهيدة رزان النجار

الشهيد عبد الله القططي

116 سيارة اسعاف تضرر جزئي

استهداف الصحفيين أدى إلى:

شهيدان و 358 اصابة مختلفة.

الشهداء الصحفيين هم:

الشهيد ياسر مرتجى

الشهيد احمد ابو حسين