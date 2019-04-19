جرافات الاحتلال تهدم منزل الأسير عرفات ارفاعية بالخليل

أقدمت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة على هدم منزل الاسير عرفات ارفاعية (19 عاما) في منطقة وادي الهرية جنوب الخليل.

و كانت قوة كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ترافقها جرافات الهدم، انتشرت قبيل منتصف ليلة الخميس الجمعة، في محيط منزل عرفات ارفاعية المهدد بالهدم في منطقة وادي الهرية جنوب الخليل.

وتنسب سلطات الاحتلال إلى ارفاعية قتل مستوطنة في القدس. وقدمت النيابة العامة الإسرائيلية بحقه لائحة تهم تشمل اغتصاب وقتل المجندة في الجيش الإسرائيلي، أوري أنسباخر (19 عاما)، قبل حوالي شهرين في غابات القدس.

وأفادت المصادر الفلسطينية بأن هذا التطور يأتي بعد أن ردت المحكمة العليا الإسرائيلية منذ أسبوع التماسا تقدمت به عائلة ارفاعية ضد قرار هدم منزلهم. وصادقت المحكمة على الهدم وأعطت ضوءًا أخضر للجيش لتنفيذ أمر هدم المنزل.