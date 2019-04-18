مايكروسوفت تقر باختراق كبير لبريد "آوتلوك"

أقرت شركة مايكروسوفت بوقوع اختراق لخدمة بريدها الإلكتروني "آوتلوك.كوم" ترك قطاعا من قاعدة مستخدميها عرضة لخطر قراءة رسائلهم من قبل المخترقين، وربما تأثر بهذا الاختراق مستخدمو حسابات "هوتميل" و"إم إس إن".

وبدأت الشركة يوم الجمعة الماضي بإرسال إشعارات إلى بعض مستخدمي "آوتلوك.كوم" تعلمهم أن مخترقين تمكنوا لفترة نحو ثلاثة أشهر من استعراض عناوين بريدهم الإلكتروني وقراءة خانة الموضوع.

لكن الشركة لم تذكر في تلك الإشعارات -وفقا لموقع ذا فيرج المعني بشؤون التقنية- أي شيء عن تمكن المخترقين من مشاهدة محتوى رسائل البريد الإلكتروني.

في المقابل، ذكر موقع "مذربورد" المعني بشؤون التقنية اول أمس الأحد أن مايكروسوفت أرسلت إشعارات منفصلة لنحو 6% من مستخدمي "آوتلوك.كوم" تخبرهم أنه إضافة إلى المعلومات أعلاه ربما شاهد المخترقون محتوى رسائلهم الإلكترونية. ووفقا للموقع، فإن حسابات "هوتميل وإم إس إن" اخترقت أيضا.

ووفقا لمايكروسوفت، فإن المخترقين سرقوا مفاتيح الدخول لأحد مسؤولي الدعم الفني، مما سمح لهم باختراق الخدمة والوصول إلى بريد الويب للشركة.

واستمر الاختراق من 1 يناير/كانون الثاني إلى 28 مارس/آذار، قبل أن يتم اكتشافه في نهاية المطاف ويتم تعطيله، وفقا للشركة.